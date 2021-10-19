Американские военные не видят угрозы США в связи с пуском ракет Пхеньяном

ТАСС, 19 октября. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США заявило, что последний запуск ракеты со стороны КНДР не представляет непосредственной угрозы военному контингенту, территории Соединенных Штатов и их союзникам. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте командования.

"Это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала, территории США или наших союзников, но мы продолжим следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

ВС США проводит активные консультации с Южной Кореей, Японией и другими союзниками и партнерами в регионе в связи с произошедшим. "Приверженность США делу защиты Южной Кореи и Японии остается неизменной", - добавили в командовании.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Военные Республики Корея считают, что Пхеньян мог провести испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Ранее КНДР осуществляла запуски ракет такого типа в 2015 и 2019 годах. Это ракетное испытание КНДР стало восьмым в текущем году. В конце сентября Пхеньян впервые запустил в сторону Японского моря новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".