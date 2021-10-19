Боаоский форум готов рассмотреть вопрос членства России

ПЕКИН, 19 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия, как и другие заинтересованные страны, имеет возможность стать членом Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), а также выступать в качестве постоянного участника впервые организованного в текущем году в Китае Всемирного форума экономического развития и безопасности (ВФЭРБ). Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель главы Государственного комитета по борьбе с наркотиками КНР, председатель ВФЭРБ Цзэн Вэйсюн.

"Мы готовы предоставить возможность участвовать в нашем форуме [России] и другим странам, - заявил он, отвечая на вопрос, какой вклад может внести российская сторона в развитие указанных площадок многостороннего взаимодействия. - Более того, мы можем рассмотреть заявки [РФ и других государств] на получение статуса члена Боаоского форума".

По словам Цзэн Вэйсюна, экономический форум в Боао не ограничивается вопросами, касающимися Азии. "Наша задача - найти стимулы для развития не только азиатской, но и глобальной экономики", - подчеркнул он.

Первый Всемирный форум экономического развития и безопасности проходит в городе Чанша с 18 по 20 октября, он организован АЭФБ совместно с властями провинции Хунань (Центральный Китай). По данным организаторов, в масштабном мероприятии, посвященном задачам сохранения всеобщего устойчивого роста в процессе крупных глобальных изменений, принимают участие порядка 2,6 тыс. человек: бизнесмены и авторитетные эксперты, представители крупных компаний и некоммерческих организаций.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года на острове Хайнань, он насчитывает 29 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона) и в текущем году отметил свое 20-летие. Его называют Восточным Давосом: это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют развитию АЭФБ большое внимание и рассматривают данный механизм в качестве важного инструмента мягкой дипломатии, способствующего активизации и укреплению международных контактов Пекина.