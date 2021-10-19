Украина закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Украинская сторона прекращает работу контрольного пункта пропуска (КПП) "Чаплинка" (с российской стороны "Перекоп") на въезде в Крым. Об этом во вторник сообщили в Херсонском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 19.10.2021 года, с 00.00, пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранотряда в Facebook.

Уточняется, что решение о прекращении работы КПП "Чаплинка" принято в соответствии с распоряжением Херсонской областной администрации. Пересечь границу можно через пункты пропуска "Каланчак" (с российской стороны "Армянск") и "Чонгар" (с российской стороны "Джанкой"), они продолжают работу в штатном режиме.