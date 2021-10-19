Парламентские выборы в Ливане пройдут 27 марта 2022 года

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Однопалатный парламент Ливана принял во вторник решение о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Об этом объявлено по итогам состоявшегося во дворце ЮНЕСКО заседания законодательного органа власти.

Голосование состоится на основе пропорциональной избирательной системы, что позволит попасть в парламент представителям всех религиозных общин.

Ранее президент республики Мишель Аун заявил, что "предстоящие выборы будут свободными, прозрачными и пройдут в демократической атмосфере". По его словам, в них впервые примут участие граждане из зарубежных ливанских сообществ, их представителям выделено шесть мест в палате депутатов.

По сведениям спикера парламента Набиха Берри, численность ливанцев, проживающих в эмиграции с конца XIX века в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Австралии составляет 16 млн человек, в то время как в самом Ливане численность населения не превышает 6 млн. Предыдущие выборы проводились в Ливане в 2018 году.