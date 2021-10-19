Вице-премьер Армении 20-21 октября обсудит в Москве разблокирование коммуникаций в регионе

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян планирует 20-21 октября посетить Москву, где пройдет очередной раунд переговоров трехсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию региональных коммуникаций. Как сообщил он во вторник ТАСС, при обсуждении будет использоваться правовая база СНГ.

"У нас есть определенные представления и предварительная договоренность об использовании правовой базы СНГ при обсуждении вопросов, связанных с разблокировкой коммуникаций в регионе. В Москве мы обсудим вопросы, связанные с железной дорогой, а также маршруты автомобильных дорог", - сказал он.

Он вновь отметил, что приоритетом Армении является открытие всех транспортных коммуникаций в регионе.

Договоренность о создании трехсторонней группы была достигнута 11 января в Москве на встрече лидеров трех стран Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Тогда было подписано совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.