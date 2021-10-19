МИД ЛНР: Киев сорвал внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы

ЛУГАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Украинская делегация сорвала экстренное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего.

Как указали в министерстве, в 12:23 от главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, координатора рабочей группы по вопросам безопасности Яшара Халита Чевика "было получено уведомление об отмене согласованного внеочередного экстренного заседания рабочей группы". "В 11:06 по восточноевропейскому летнему времени (совпадает с мск) сегодня представитель Украины в подгруппе по безопасности, [замминистра обороны Александр] Полищук, вышел на телефонную связь с координатором подгруппы и заявил, что делегация Украины не высказывала согласие на проведение внеочередного заседания сегодня. Ввиду отсутствия консенсуса по вопросу созыва заседания внеочередные консультации рабочей группы по вопросам безопасности сегодня не состоятся", - цитирует руководителя миссии глава дипведомства.