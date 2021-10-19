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В Киеве заявили, что военная помощь США повышает боеготовность украинской армии в Донбассе

Украина ранее получила очередную партию военной технической помощи от правительства США

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Военная помощь США увеличивает возможности Вооруженных сил Украины в Донбассе и повышает боевые способности на море. Об этом заявил во вторник министр обороны Украины Андрей Таран на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Помощь от США увеличивает наши возможности. Наша система связи на передовой (в Донбассе - прим. ТАСС) базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата", - отметил Таран.

По его словам, помощь США повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и еще будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6. "Помощь очень эффективна", - констатировал Таран.

Накануне визита главы Пентагона на Украину Киев получил очередную партию военной технической помощи от правительства США.

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