Эрдоган заявил, что система ООН обречена порождать новые кризисы в мире

"Нынешняя система ООН, при которой исламский мир не имеет достаточного права голоса, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна. Международные структуры, чьей миссией является борьба за мир и обеспечение безопасности, провалили все возможные экзамены на устранение вызовов современности, - приводит его слова агентство Anadolu. - Реформирование ООН и других международных структур - неизбежность. Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, не в силах обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы".

По мнению Эрдогана, мир уже не будет прежним после пандемии коронавируса. "Пандемия в корне изменила мировоззрение людей, подходы к окружающему миру и глобальной политике, выявила шаткость системы социальной защиты и здравоохранения наиболее развитых стран мира. Слаборазвитые и бедные страны и вовсе были оставлены наедине с вызовами", - добавил президент Турции.

В понедельник Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в рамках визита в эту страну, заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран", одержавших победу во Второй мировой войне. Говоря о неравенстве, сохраняющемся в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей войны.

Комментируя заявление Эрдогана, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил: "Красноречие президента Эрдогана хорошо известно, он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совбеза ООН не имеет права диктовать судьбы мира, она и не претендует на это. Она претендует ровно на те полномочия, которые записаны в Уставе ООН. Устав отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества и "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего за избежание глобального конфликта".