Сенат может 5 ноября голосовать о снятии с Земана полномочий президента Чехии

ПРАГА, 19 октября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии 5 ноября может провести заседание, на котором состоится голосование по вопросу снятия с Милоша Земана полномочий президента Чехии. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель конституционной комиссии верхней палаты Зденек Граба.

"Конституционная комиссия Сената на состоявшемся сегодня заседании пришла к выводу, что с Милоша Земана могут быть сняты полномочия президента по состоянию здоровья. Сенат сможет провести голосование по данному вопросу 5 ноября", - сказал он, уточнив, что речь пока идет о временном лишении Земана полномочий главы государства.

Земан с 10 октября находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. Президентская администрация воздерживается от подробного информирования о состоянии его здоровья и не сообщает общественности поставленный ему диагноз, ссылаясь на запрет главы государства.

Такая позиция Пражского града вызвала серьезную критику в обществе. Премьер-министр республики Андрей Бабиш призвал руководителя президентской администрации Вратислава Мынаржа уйти в отставку. Возникшими обстоятельствами, связанными с действиями администрации главы государства в период отсутствия Земана на посту президента, заинтересовалась полиция, которая расследует возможность подделки его подписи под указом о созыве на 8 ноября первого заседания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии.

Между тем Земан может быть лишен возможности исполнять обязанности президента хотя бы временно, при условии, если за это выскажутся обе палаты парламента республики. Теоретически вопрос о компетенциях главы государства может быть поставлен на голосование в нижней палате уже 8 ноября.

При этом специалист в области чешского конституционного права Ян Кысела подчеркивает, что если в одной из палат за снятие с Земана президентских полномочий не проголосует большинство, то данный процесс будет остановлен. Если же Сенат и Палата депутатов выскажутся за лишение Земана полномочий главы государства, то они, согласно действующему законодательству, перейдут на премьер-министра и председателя Палаты депутатов. Действующий хозяин Пражского града сможет обжаловать данное решение, если оно будет принято, в Конституционном суде.

Госпитализация Земана

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение высказывал в том числе экс-президент Чехии Вацлав Клаус. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения. Между тем медики проинформировали спикера Сената Милоша Выстрчила, что в ближайшие недели Земан не сможет выполнять обязанности главы государства, и им сложно прогнозировать, как далее будет развиваться ситуация с его выздоровлением.