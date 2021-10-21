Баку вернул Тегерану двух иранских дальнобойщиков, задержанных при поездке в Карабах

БАКУ, 21 октября. /ТАСС/. Азербайджан вернул Ирану двух водителей большегрузных автомобилей, задержанных при попытке проехать в Карабах из Армении. Об этом сообщил в четверг государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

"Азербайджанская Республика, исходя из принципов гуманизма, взаимоуважения и добрососедства и проявив добрую волю, согласно соответствующей договоренности 21 октября утром вернула Ирану двух граждан этой страны", - говорится в сообщении управления по прессе и связям с общественностью ГТК.

В ведомстве отметили, что иранские водители были задержаны "за контрабандный провоз товаров через таможенную границу Азербайджана, а также незаконное пересечение охраняемой госграницы страны без документов и в обход контрольно-пропускных пунктов".

Двое иранских водителей были задержаны 15 сентября сотрудниками азербайджанских правоохранительных органов на участке трассы Горис - Кафан (Капан), проходящем через территорию Губадлинского района, перешедшего под контроль Баку после боевых действий осени прошлого года. Согласно опубликованным в интернете путевым листам, изъятым у водителей, они перевозили грузы из Ирана в город Ханкенди (Степанакерт) в Карабахе.

Вопрос транзита иранских грузов через Азербайджан стал одной из основных причин напряженности в отношениях Баку и Тегерана. 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Карабах, поскольку эти действия нарушают законодательство республики. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на эту территорию, и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу.

Осложнились также грузоперевозки из Ирана в Армению и другие страны: основным маршрутом для иранских грузовиков остается трасса Горис - Кафан (Капан), небольшой участок которой проходит через Губадлинский район. Власти Азербайджана осуществляют таможенный контроль и взимают с пересекающих этот участок дороги иранских водителей таможенные и дорожные сборы.