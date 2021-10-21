США будут применять санкции против криптовалютных бирж, помогающих хакерам

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Американское правительство намерено применять санкции в отношении криптовалютных бирж, помогающих хакерам. С таким предупреждением выступил в четверг на онлайн-семинаре вашингтонского Центра за новую американскую безопасность первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Его попросили уточнить, собирается ли американская администрация продолжать использовать санкции для борьбы с преступными элементами в киберпространстве. "Простой ответ: да", - сказал Адейемо. "Если криптовалютные биржи <...> фундаментальным образом способствуют деятельности киберпреступников, то мы будем использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для преследования таких структур, чтобы не допускать их использования киберпреступниками в будущем", - подчеркнул заместитель главы Минфина США.

Одновременно он отметил, что, с точки зрения американских властей, в основном претензий к цифровым активам и их собственникам нет. "Наш взгляд заключается в том, что подавляющее большинство цифровых активов используется в законных целях", - пояснил Адейемо.