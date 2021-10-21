Байден: наиболее смертоносная террористическая угроза в США исходит от белых расистов

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Сторонники превосходства белой расы представляют наиболее смертоносную террористическую угрозу внутри США. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в столице страны.

"Внутренний терроризм сторонников превосходства белой расы - самая смертоносная террористическая угроза на нашей родине. С этой целью наша администрация предпринимает первые в истории всеобъемлющие усилия по борьбе с угрозой, представляемой внутренним терроризмом, включая движение превосходства белой расы. Мы занимаемся этим, принимая меры по снижению уровня радикализма в интернете и борьбе с вербовкой, направленной на совершение насилия. Мы также разрушаем сети, побуждающие к насилию и внутреннему терроризму <...>. Мы не можем и не должны предоставлять ненависти укрытие", - отметил глава государства.

Ранее Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом, провести всеобъемлющую оценку рисков внутреннего экстремизма в связи с беспорядками, прошедшими в Конгрессе США 6 января.

В четверг министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что американские власти с начала следствия по делу о беспорядках в Капитолии произвели уже около 650 арестов. 6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.