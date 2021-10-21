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Расследование убийства президента Гаити

СМИ: власти Ямайки задержали колумбийца, подозреваемого в убийстве президента Гаити

Не уточняет, доставлен ли Марио Антонио Паласиос на территорию Гаити

ГАВАНА, 21 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ямайки арестовали одного из наемников, подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом в четверг сообщает новостной портал juno7 со ссылкой на источники в полиции Гаити.

Отмечается, что на территории островного государства был задержан гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос. Издание не уточняет, доставлен ли он на территорию Гаити.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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ЯмайкаГаитиРасследование убийства президента Гаити
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