Директор МАГАТЭ призвал наладить дипломатический процесс и допустить инспекторов в КНДР

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал наладить дипломатический процесс с КНДР, а также допустить в страну инспекторов агентства.

На семинаре, который был организован в четверг вашингтонским Центром имени Генри Стимсона, ему был задан вопрос о том, какой совет он мог бы дать властям КНДР. "Допустите нас", - ответил Гросси.

Его также спросили, что больше всего беспокоит его в отношении текущей ситуации с КНДР. "Больше всего меня беспокоит то, что не идет никакого дипломатического процесса. Должно быть что-то, чтобы был мир на Корейском полуострове, чтобы было меньше трений, чтобы мы могли двигаться в сторону денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил директор МАГАТЭ.

7 октября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон направил Пхеньяну конкретные предложения о проведении дискуссий по денуклеаризации Корейского полуострова и надеется на положительный ответ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что предложение США о переговорах является прикрытием их враждебной политики. По его словам, Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.