Китай готов принять комиссара ООН по правам человека

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Приглашение верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай остается в силе, но такая поездка не должна быть "расследованием" якобы имеющих место нарушений в этой сфере. Об этом заявил в четверг постпред КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь, выступая в ходе видеоконференции.

"У нас есть действующее приглашение для Мишель Бачелет. Мы поддерживали хорошие рабочие отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека", - сказал постпред КНР. По его словам, китайские власти неоднократно приглашали предшественников Бачелет посетить страну. "Мы хотим продолжать поддерживать хорошие отношения", - добавил дипломат.

"В данный момент, что касается визита верховного комиссара в Китай, то консультации до сих пор идут. Этот визит должен быть дружественным, а не так называемым расследованием с предвзятым отношением, что неприемлемо для Китая", - отметил Чжан Цзюнь.

По его словам, для осуществления таких визитов в КНР представителям западных стран необходимо отказаться от политизации темы прав человека.