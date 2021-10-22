Globo: несколько высокопоставленных чиновников покинули правительство Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Два заместителя министра экономики Бразилии и заместитель министра энергетики страны покинули свои посты в четверг на фоне анонсированных правительством дополнительных бюджетных расходов. Об этом сообщает газета Globo.

Речь идет о главе Национального казначейства Джефферсоне Биттенкуре и заместителе министра по вопросам казначейства и бюджета Бруну Фуншале, ушедших из правительства после того, как, согласно источникам газеты, руководство страны договорилось с парламентом об увеличении предельного уровня бюджетных расходов для реализации новой программы социальной помощи малоимущим. Вместе с ними свои посты в ведомстве оставили их непосредственные заместители, уточняет Globo.

Кроме того, свое кресло покинул курировавший нефтегазовый сектор заместитель министра энергетики Жозе Мауру Коэльо. Несколькими часами ранее президент страны Жаир Болсонару пообещал компенсировать дальнобойщикам рост стоимости дизельного топлива. Кроме того, в середине октября глава государства, ранее неоднократно высказывавший свое недовольство в связи с повышением цен на топливо, заявил о желании приватизировать крупнейшую нефтегазовую компанию страны Petrobras, основным акционером которой является правительство республики.

По данным газеты Globo, с начала года средняя цена на дизельное топливо увеличилась почти на 38% - до 4,9 реала (около $0,9) за литр, бензин подорожал почти на 41% - до 6,3 реала (около $1,1) за литр. В ряде штатов цены на бензин доходят до 7,5 реала ($1,33).

На реализацию новой программы социальной поддержки малоимущим потребуются 84 млрд реалов (около $15 млрд). При этом в настоящий момент у правительства отсутствует понимание относительно источников получения примерно трети этой суммы - 30 млрд реалов (около $5,3 млрд). Такое повышение социальных расходов бюджета наряду с анонсированной главой государства помощью дальнобойщикам ряд местных обозревателей считает популистской мерой перед предстоящими в октябре 2022 года президентскими и парламентскими выборами.