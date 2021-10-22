Каракас назвал визит Блинкена в Колумбию частью агрессивной стратегии против Венесуэлы

ГАВАНА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы считают визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Колумбию частью агрессивной стратегии против Каракаса и попыткой дестабилизировать регион. Соответствующее заявление распространил в четверг МИД Боливарианской Республики.

"Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Колумбию является частью последовательной стратегии агрессии против венесуэльского народа и его демократических институтов. Использование территории [Колумбии] для нападения на Венесуэлу является неуважением по отношению к братскому колумбийскому народу, поскольку эта страна переживает одно из худших социальных потрясений в своей истории из-за некомпетентности господина [президента Ивана] Дуке, который оппортунистически прикрывает свои неудачи безоговорочной поддержкой со стороны США, - говорится в документе. - Народ США избрал нового президента не для связи с преступным правительством и не для проведения политики дестабилизации в Латинской Америке".

Блинкен в четверг провел в Боготе встречу с президентом Колумбии Иваном Дуке, который ранее выступил против инициативы местных парламентариев нормализовать отношения с Каракасом. Дипломатические отношения между Венесуэлой и Колумбией были разорваны в феврале 2019 года, когда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Позже Каракас несколько раз безуспешно предлагал восстановить отношения.