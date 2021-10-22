Кулеба считает, что Украина, Грузия и Молдавия будут в следующей волне расширения ЕС

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Страны Ассоциированного трио - Украина, Грузия, Молдавия - окажутся в следующей волне расширения ЕС. Такое мнение в пятницу по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Страны Ассоциированного трио будут в следующей волне расширения Европейского союза", - цитирует его пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба отметил, что Украина и Молдавия "очень близки друг к другу". "Нас объединяет общая реальность и общие амбиции на будущее. Благодаря особому диалогу, который сложился между президентом Владимиром Зеленским и президентом Майей Санду, мы уже смогли достичь за короткий промежуток времени большого прогресса в двусторонних отношениях", - подчеркнул он. В качестве примеров сотрудничества министр назвал взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, обновление соглашения о свободной торговле, создание "Ассоциированного трио совместно с дружественной Грузией".

В Киеве на этой неделе проходит форум Ассоциированного трио, в котором принимают участие чиновники, ответственные за сотрудничество с ЕС и ведущие украинские, грузинские и молдавские специалисты в сфере евроинтеграции.