Визит Тиммерманса в Москву перенесли на более поздний срок

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс отложил на более поздний срок свой визит в Москву из-за ситуации с пандемией и ожидает встречи с представителями России на конференции по климату в Глазго. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии.

"Из-за проблем повестки дня, которые означали невозможность встретиться со всеми соответствующими партнерами в доступные даты, и ситуации с COVID-19 было решено отложить визит господина Тиммерманса в Москву на более поздний срок. [Тиммерманс] с нетерпением ожидает встречи с российскими представителями на 26-й конференции по климату в Глазго в ближайшие недели", - сказали в ЕК.

В середине сентября Тиммерманс в ходе выступления на пленарной сессии в Европарламенте сообщил, что намерен совершить визит в Россию для обсуждения темы климатических изменений в преддверии конференции в Глазго.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.