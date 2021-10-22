Глава МИД Армении заявил, что Азербайджан скрывает число удерживаемых лиц

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти Азербайджана скрывают реальное число удерживаемых лиц и места их содержания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Мирзояна с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбоннье.

"Мирзоян подчеркнул, что вопрос немедленного возвращения военнопленных и гражданских заложников остается приоритетным, добавив, что Баку продолжает нарушать Женевскую конвенцию и требования заявления от 9 ноября 2020 года, создавая искусственные препятствия для возвращения пленных. Он отметил, что несмотря на доказательства, представленные Ереваном, Баку скрывает реальное количество пленных и места их содержания", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Армении, такое поведение азербайджанских властей "создает серьезные основания предполагать наличие ситуации насильственных исчезновений пленных".

В армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что делегация МККК выразила готовность продолжить оказание помощи властям Армении в "преодолении гуманитарных проблем послевоенной ситуации".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что это является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".