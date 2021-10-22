{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении заявил, что Азербайджан скрывает число удерживаемых лиц

По словам Арарата Мирзояна, такое поведение азербайджанских властей "создает серьезные основания предполагать наличие ситуации насильственных исчезновений пленных"

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти Азербайджана скрывают реальное число удерживаемых лиц и места их содержания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Мирзояна с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбоннье.

"Мирзоян подчеркнул, что вопрос немедленного возвращения военнопленных и гражданских заложников остается приоритетным, добавив, что Баку продолжает нарушать Женевскую конвенцию и требования заявления от 9 ноября 2020 года, создавая искусственные препятствия для возвращения пленных. Он отметил, что несмотря на доказательства, представленные Ереваном, Баку скрывает реальное количество пленных и места их содержания", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Армении, такое поведение азербайджанских властей "создает серьезные основания предполагать наличие ситуации насильственных исчезновений пленных".

В армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что делегация МККК выразила готовность продолжить оказание помощи властям Армении в "преодолении гуманитарных проблем послевоенной ситуации".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что это является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Педерсен назвал разочаровывающим последний день дискуссий по сирийской конституции
Читать полностью