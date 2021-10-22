СМИ: экс-генсека МИД Австрии подозревают в утечке формулы "Новичка"

ВЕНА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь МИД Австрии и посол республики в Индонезии Йоханнес Петерлик отстранен от дипломатической службы по подозрению в злоупотреблении полномочиями и причастности к утечке секретной документации из одного из австрийских министерств - формулы вещества "Новичок". С таким утверждением выступила в пятницу газета Kurier.

Согласно публикации, секретный документ с формулой вещества мог попасть в руки бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который находится в международном розыске. Как сообщает Австрийское агентство печати, МИД Австрии не комментирует подробности этого дела. Прокуратура Вены ведет закрытое следствие и не разглашает его детали.

По данным радиостанции Ö1, австрийские МИД, Минобороны и Минэкономики подали заявление в полицию в 2020 году из-за предполагаемой утечки секретных документов о веществе "Новичок".

Марсалек покинул Германию в неизвестном направлении после скандала вокруг компании Wirecard. Он был объявлен в международный розыск.