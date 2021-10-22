Американскому мультимиллионеру Дарсту предъявили обвинения во втором убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения американскому мультимиллионеру Роберту Дарсту, ранее уже осужденному за убийство своей подруги, в убийстве жены. Это следует из документов, размещенных в пятницу в базе суда города Льюистон (штат Нью-Йорк).

По версии следствия, Дарст убил супругу Кэтлин в 1982 году. Роберт и Кэтлин на момент предполагаемого убийства были женаты девять лет, ей было 29 лет, ему - 38. Тело Кэтлин не обнаружено до сих пор. Сам Дарст до последнего времени утверждал, что не знает, что с ней случилось.

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали миллионера виновным в убийстве его близкой знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Он был приговорен к пожизненному заключению. Позднее миллионер, которому исполнилось уже 78 лет, заразился коронавирусом и сейчас находится на ИВЛ.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста" (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал он, когда отошел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Сам он долгие годы заявлял, что не имеет "ни малейшего представления" о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой супругой.