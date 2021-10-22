Беннет и Путин обсудили создание рабочей группы для допуска туристов в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным создание двух совместных рабочих групп, одна из которых займется борьбой с коронавирусом, а вторая - проработкой допуска российских туристов в еврейское государство. Об этом сказал израильским журналистам в Сочи министр строительства Израиля Зеэв Элькин, который сопровождает израильского премьера в ходе визита в РФ, сообщает газета Yedioth Ahronoth .

"Во время встречи шла речь о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься схемой въезда российских туристов в Израиль, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала вакцину "Спутник V", - цитирует газета высказывания Элькина. Вторая, по словам министра, будет заниматься вопросами сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Израильский правительственный источник сообщил 18 октября ТАСС о том, что власти страны разработали программу по приему с 1 ноября вакцинированных "Спутником V" иностранных туристов, которые по прилете должны будут пройти серологический и ПЦР-тесты. По данным радиостанции Kan, 20 октября Беннету должны были быть представлены на утверждение программа по открытию с 1 ноября границ для туристов, вакцинированных одобренными в США и Евросоюзе препаратами, а также пилотный проект допуска в страну туристов, привитых "Спутником V". Однако, днем ранее в Израиле был выявлен первый инфицированный новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, в результате премьер отдал распоряжение скорректировать данную туристическую программу.

21 октября власти Израиля утвердили допуск с 1 ноября в страну иностранных туристов, полностью вакцинированных одобренными ВОЗ вакцинами с рядом ограничений по времени вакцинации, сообщила канцелярия премьера. "С 1 ноября при условии утверждения кабмином [Израиля] будет разрешен въезд вакцинированных признанными ВОЗ вакцинами туристов с рядом условий по времени и количеству вакцинаций. По "Спутнику V" пока нет решения окончательного, хотя есть намерение и желание и министра туризма, и главы правительства", - сказал в беседе с ТАСС израильский правительственный источник, комментируя это решение.

С марта 2020 года Израиль фактически закрыт для туризма, въезд в страну открыт только для возвращающихся граждан либо для иностранцев, имеющих специальное разрешение. Минтуризма Израиля еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда стран в индивидуальном порядке, однако реализация этих планов с тех пор несколько раз откладывалась из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.

Cтратегические вопросы

Элькин также сообщил, что Беннет обсудил с Путиным стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности, а также проблематику ядерной программы Ирана.

"Состоялась углубленная дискуссия по стратегическим вопросам, был очень подробный диалог о ситуации в Сирии и о сохранении механизма координации между Израилем и Россией [по Сирии]", - цитирует высказывания Элькина издание. Кроме того, израильский премьер обсудил с российским лидером "необходимость предотвращения иранской военной ядерной программы", добавил министр.

"Главная задача заключалась в обеспечении преемственности в хороших отношениях между Израилем и Россией, и это было подчеркнуто двумя лидерами", - отметил Элькин.

Между военными Израиля и России с 2015 года налажен механизм координации действий по Сирии с целью предотвращения возможных трений и конфликтов.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

В пятницу в Сочи состоялись первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета после вступления последнего в должность 13 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал длившуюся около пяти с половиной часов встречу как "конструктивный и доверительный" разговор.