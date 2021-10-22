В Белом доме заявили, что Байден с нетерпением ожидает встречи с Макроном в Риме

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Риме в конце этого месяца. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Президент Байден с нетерпением ожидает встречи с президентом Макроном в Риме в конце этого месяца, где они продолжат свою беседу, подведут итоги сотрудничества между США и Францией во многих областях и укрепят наши общие интересы и ценности, поскольку мы вместе преодолеваем трудности и пользуемся различными возможностями", - говорится в заявлении. Лидеры проведут встречу на полях саммита Группы двадцати.

Американский лидер считает ноябрьский визит вице-президента США Камалы Харрис в Париж "ключевой возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества между США и Францией по ряду глобальных вызовов". "Лидеры двух стран рассмотрели текущие усилия своих команд по поддержке стабильности и безопасности в Сахеле и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Они также обсудили усилия по созданию более сильной и эффективной европейской системы обороны, обеспечивая при этом взаимодополняемость с НАТО", - указали в Белом доме.

В ноябре Харрис отправится в Париж вместе с мужем, вторым джентльменом США Дугласом Эмхоффом. У нее запланирована встреча с Макроном. "Они обсудят важность трансатлантических отношений для глобального мира и безопасности и подчеркнут значение нашего партнерства в решении глобальных проблем - от COVID-19 и климатического кризиса до вопросов, затрагивающих Сахель и Индо-Тихоокеанский регион", - указали в Белом доме. Вице-президент выступит с речью на четвертом ежегодном Парижском форуме мира 11 ноября, а также примет участие в Парижской конференции по Ливии 12 ноября.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации.