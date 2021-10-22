Макрон и Байден договорились укреплять доверие между Францией и США

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в пятницу вечером телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого они подчеркнули важность продолжения работы по укреплению доверия между двумя странами. Об этом сообщил в своем заявлении Елисейский дворец.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями о том, как продвигается работа, начатая, чтобы обеспечить доверие, совместно решать проблемы современности", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что одним из таких вопросов является "создание сильной системы европейской обороны, дополняющей НАТО и содействующей глобальной безопасности". "Оба президента выразили удовлетворение тем, как продвигается эта работа", - сообщил Елисейский дворец.

Макрон и Байден условились предпринять новые шаги по "углублению диалога и сотрудничества" на встрече, которую они проведут в Риме на полях саммита Группы двадцати.

Французский лидер в ходе разговора подтвердил намерение принять вице-президента США Камалу Харрис, которая посетит Францию 11-12 ноября для участия в Парижском форуме мира и Международной конференции по Ливии.