Украина получила третью партию военной помощи из США

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.

"На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на $60 млн от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу в Twitter. Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.

Договоренности о поставках вооружения от американских партнеров были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября, в частности в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. Кроме ранее согласованного объема $250 млн, Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн.

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. На Украину поставлялось нелетальное вооружение и направлялись специалисты для обучения украинской армии. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.

Также на коммерческой основе осуществляются поставки снайперских винтовок, артиллерийских орудий и гранатометов. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в рамках программы зарубежных военных поставок США продали Украине с 2016 года по 2020 год продукции на $1,47 млрд (за все предыдущие годы стоимость поставок составила $179,2 млн).