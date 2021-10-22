Присяжные признали партнеров экс-адвоката Трампа виновными во влиянии на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Двое из партнеров Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа - Лев Парнас и Андрей Кукушкин признаны виновными в привлечении иностранных средств для финансирования предвыборных кампаний в США. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в пятницу в базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Соответствующее решение было вынесено жюри присяжных. Всего Парнас признан виновным в пяти эпизодах приобретения политического влияния за деньги, якобы полученные от некоего российского источника. О каком лице или организации идет речь, представители обвинения во время суда не уточняли. За каждый из таких эпизодов ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также Парнас признан виновным в даче ложных показаний об источниках средств для финансирования избирательной кампании, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кукушкин признан виновным в двух эпизодах содействия Парнасу, за каждый из них ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Фруман ранее признал свою вину.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.