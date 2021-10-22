Во время беспорядков на северо-востоке Пакистана погибли трое полицейских

ИСЛАМАБАД, 22 октября. /ТАСС/. Трое полицейских погибли, несколько получили ранения во время столкновений со сторонниками запрещенной в Пакистане радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) в городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn со ссылкой на городскую полицию.

По ее сведениям, столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов произошли 22 октября в разных районах города. Несколько тысяч сторонников TLP направлялись из Лахора в Исламабад для участия в антиправительственном марше, о котором было объявлено днем ранее, но были блокированы городской полицией.

Экстремисты стали бросать в полицейских палки и камни, а также бутылки с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Трое полицейских погибли, еще несколько были доставлены в больницы в критическом состоянии. Главный министр провинции Пенджаб Усман Буздар выразил соболезнования семьям погибших и распорядился принять строгие меры в отношении лиц, ответственных за инцидент.

По словам представителя исламской организации Саддама Букхари, не менее 500 участников акций протеста были ранены, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе в Лахоре и ряде других городов провинции Пенджаб прошли акции протеста сторонников TLP в поддержку лидера организации Саада Хуссейна Ризви, находящегося под арестом с апреля 2021 года. Манифестанты устраивали сидячие забастовки, блокировали движение на ключевых дорогах городов. В некоторых районах Лахора активисты TPL совершали акты вандализма и другие противоправные действия. Они требовали от правительства Пакистана освободить Ризви в четверг, но, не добившись результата в Пенджабе, объявили о намерении 22 октября провести свой марш в Исламабаде.

Для предотвращения беспорядков полиция перекрыла движение на основных транспортных магистралях в окрестностях столицы Пакистана, было также приостановлено движение междугороднего транспорта. По сведениям Dawn, в Исламабад были направлены дополнительно более 2 тыс. офицеров полиции.

Требования TLP

В ноябре 2020 года TLP потребовала от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной, в частности за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo.

Власти пообещали в апреле 2021 года рассмотреть требования радикальной исламской организации в парламенте Пакистана, но не сдержали обещания. После этого Саад Хуссейн Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам. Его арест привел к массовым столкновениям активистов TLP с полицией в крупнейших городах Пакистана. Тогда погибли семь человек, включая двух полицейских, 600 сотрудников сил правопорядка получили ранения.

15 апреля 2021 года правительство Пакистана запретило организацию "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" на основании государственного закона о борьбе с терроризмом.