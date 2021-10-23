Помощник госсекретаря посетит Швецию, Эстонию, Норвегию и Италию

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 25 октября по 1 ноября посетит Швецию, Эстонию, Норвегию и Италию, она проведет встречи с представителями властей этих государств. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Донфрид будет 25-26 октября находиться в Стокгольме. Она встретится с "официальными лицами высокого ранга, чтобы обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в региональных и глобальных вопросах".

Помощник госсекретаря посетит Таллин 26-27 октября и примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Бухарестской девятки". Донфрид также обсудит с эстонскими представителями "вопросы двусторонних отношений, региональную безопасность, укрепление демократических ценностей и институтов".

Представитель внешнеполитического ведомства США будет находиться в Осло 27-28 октября. Она обсудит с официальными лицами Норвегии "ряд двусторонних и международных вопросов, в том числе касающихся климатического кризиса, безопасности и нераспространения".

Донфрид будет находиться в Риме с 28 октября по 1 ноября. Она будет оказывать содействие американской делегации, которая примет участие в саммите Группы двадцати.