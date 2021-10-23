Оборонное сотрудничество с Индией станет главной темой визита главы МИД Британии в Мумбаи

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Укрепление оборонного сотрудничества между Великобританией и Индией станет основной темой субботнего визита главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в Мумбаи. Как говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства, одновременно с визитом Трасс в Индию британский авианосец Queen Elizabeth примет участие в совместных учениях ВМС и ВВС двух стран в Индийском океане.

"В ходе визита министра продвинутся вперед переговоры об укреплении связей в сфере обороны и безопасности, а также развитии стратегического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Будет продолжена совместная работа, предусмотренная подписанной в этом году премьер-министром [Великобритании Борисом Джонсоном] и премьером [Индии Нарендрой] Моди дорожной картой сотрудничества Индии и Великобритании до 2030 года в сфере безопасности на море, кибербезопасности и борьбы с терроризмом, - отметили в ведомстве. - Министр также будет обсуждать с индийским правительством тему создания инновационных технологических решений в сфере обороны и безопасности, которые позволят странам бороться с общими угрозами, а также укрепление двусторонней торговли изделиями оборонного назначения".

В преддверии визита в Мумбаи Трасс заявила, что участие Queen Elizabeth в совместных учениях с индийскими силами является примером разворота Великобритании в сторону Индо-Тихоокеанского региона после выхода королевства из ЕС.

В пятницу Трасс встретилась в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, обсудив реализацию совместных экономических и инфраструктурных проектов.