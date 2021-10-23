Власти США за год произвели около 1,66 млн задержаний нелегалов на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники Таможенно-пограничной службы США за 2021 финансовый год (завершился в конце сентября) на границе с Мексикой произвели около 1,66 млн задержаний людей, которые пытались проникнуть на американскую территорию нелегально, это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировали. Это следует из статистики, опубликованной в пятницу данным ведомством.

Согласно приведенным данным, в сентябре сотрудники службы произвели более 185 тыс. задержаний на южной границе США. Общее число задержаний за 2021 финансовый год в данном районе составило около 1,66 млн. В 2000 году указанный показатель составил около 1,6 млн. Соответствующие подсчеты власти США ведут с 1960 года.

Президент США Джо Байден в январе текущего года после инаугурации подписал ряд указов, в том числе смягчил миграционное законодательство страны. Позднее действующая американская администрация подверглась жесткой критике в свете притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики.

Политические оппоненты Байдена, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции.