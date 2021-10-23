Президент Бразилии примет участие в саммите Группы двадцати в Риме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару примет участие в саммите лидеров Группы двадцати (G20) в Риме 30-31 октября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Помимо [участия в саммите лидеров G20] президента Жаира Болсонару, в МИД подтвердили участие в мероприятии министра экономики Паулу Гедеса и министра иностранных дел Карлоса Альберту [Франку] Франсы", - говорится в публикации на сайте администрации президента. "Бразилия является членом объединения с самого его создания в 1999 году и будет председательствовать в нем в 2024 году", - напомнили в пресс-службе.

Как уточняется, правительство Бразилии в ходе саммита планирует уделить приоритетное внимание вопросам доступа развивающихся стран к вакцинам от COVID-19 и расширения охвата вакцинами беднейших стран за счет увеличения их производства. Среди других приоритетов - развитие диалога по вопросу наращивания производства энергии за счет биоэнергетики и других возобновляемых источников.

Это уже второе крупное международное мероприятие, которое Болсонару, отказывающийся делать прививку от коронавирусной инфекции, намерен посетить лично. В сентябре этого года он выступал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.