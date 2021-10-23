Казахстан ратифицировал протокол к конвенции по защите морской среды Каспия

НУР-СУЛТАН, 23 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", - сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

Протокол подписан в мае 2014 года в Ашхабаде. Целью документа является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря. Он предусматривает регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря.

Будет организован контроль и при необходимости введен запрет на преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны. Кроме того, запланировано выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия, а также сотрудничество прикаспийских государств по защите и восстановлению биоразнообразия Каспийского моря.

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря подписана в ноябре 2003 года представителями пяти прикаспийских стран: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Целью конвенции является защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.