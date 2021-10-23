В Палермо начался процесс в отношении лидера партии "Лига" Маттео Сальвини

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Судебный процесс по обвинению бывшего министра внутренних дел Италии, лидера партии "Лига" Маттео Сальвини в незаконном удерживании мигрантов начался в Палермо. Как сообщает в субботу агентство ANSA, сегодняшнее заседание будет посвящено процедурным вопросам и приему материалов обвинения.

В частности, прокуратура просит вызвать в качестве свидетелей нынешнюю главу МВД Лучану Ламорджезе, Джузеппе Конте, возглавлявшего правительство, когда Сальвини был министром, а также целый ряд его коллег по кабинету.

Обвинения касаются случая с судном испанской неправительственной организации Open Arms, на борту которого находились 147 спасенных в море мигрантов. Сальвини летом 2019 года в качестве министра не разрешал судну зайти в итальянские порты и высадить мигрантов. Как сообщается, за пострадавшую сторону выступит голливудский актер Ричард Гир, который побывал на борту судна.

Сальвини, чья партия сейчас вновь входит в правящую коалицию, лично прибыл в суд. Он отрицает все обвинения и настаивает, что защищал национальные границы, выполняя свои обязанности министра.

Нынешнее подобное дело в отношении Сальвини не первое, но первое, касающееся деятельности НПО. Ранее бывший министр был освобожден от судебного преследования по делу о незаконном удерживании мигрантов, также в 2019 году, на борту судна службы береговой охраны Италии Gregoretti. В ходе предварительных слушаний прокурор заявил, что "оснований для начала судебного преследования экс-министра нет". Суд принял это суждение и закрыл дело. Причем свидетельские показания в рамках расследования также давали бывший премьер-министр Джузеппе Конте и ряд бывших членов его кабинета.

Первое расследование в отношении Сальвини по делу о мигрантах, удерживаемых на борту итальянского военного корабля Diciotti, было начато еще когда лидер "Лиги" входил в правительство. Тогда правящая коалиция в составе "Лиги" и "Движения "5 звезд" в парламенте проголосовала за прекращение любого преследования действующего парламентария (Сальвини - сенатор), обладающего судебным иммунитетом. Позже, после раскола коалиции, члены Сената проголосовали за возможность судебного преследования Сальвини.

Будучи главой МВД, Сальвини проводил политику борьбы с незаконными мигрантами и, как он утверждает, при согласии других ключевых министров кабинета и премьер-министра запрещал их высадку в итальянских портах, добиваясь немедленного распределения прибывших между странами ЕС. В результате в 2019 году удалось достигнуть значительного сокращения числа прибывающих по морю мигрантов. Согласно данным МВД, с начала 2021 года в Италию по морю прибыли в три раза больше мигрантов, чем в 2019 году.