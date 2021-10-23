Минобороны Финляндии хочет провести анализ рисков строительства АЭС с российским участием

ХЕЛЬСИНКИ, 23 октября. /ТАСС/. Минобороны Финляндии хочет провести анализ рисков, связанных со строительством в стране финско-российской АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщило в субботу агентство STT.

Ведомство, в частности, хотело бы обратить внимание на геополитические риски, а также на "связь участвующего в проекте Росатома с целями РФ в области политики безопасности".

"Подготовка подобных анализов рисков в определенной мере стала привычной. Мы яснее прежнего видим, что есть причины сделать это в этой связи", - сказала агентству глава департамента Минобороны по недвижимости и окружающей среде Сара Каяндер.

Она уточнила, что анализ проведет рабочая группа, состоящая из представителей разных ведомств и экспертов. При этом Каяндер пока не стала комментировать, может ли это впоследствии угрожать реализации проекта.

АЭС "Ханхикиви-1"

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Сейчас проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС. Ранее завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году.

В конце декабря 2020 года RAOS Project Oy (входит в госкорпорацию "Росатом", реализует проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии) передала проектную документацию базового дизайна первого этапа с описанием технических решений "Ханхикиви-1" заказчику АЭС - компании Fennovoima. Пакет документов включает описание основных стадий разработки проектной документации создания технических решений проекта АЭС. В соответствии с требованиями EPC-контракта, переданный пакет включает описание таких ключевых стадий подготовки, как концептуальный и функциональный проект АЭС, 3D-модель, проекты систем и зданий АЭС.

Fennovoima в апреле сообщила, что рассчитывает получить лицензию на строительство объекта к лету 2022 года. Тогда же компания передала финским властям обновление к заявке на получение лицензии.