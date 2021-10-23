В МИД Великобритании заявили, что страна не может допустить зависимости от КНР

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Британское правительство не должно допустить, чтобы королевство оказалось в зависимости от Китая в какой-либо из стратегически важных для Лондона областей. Об этом заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в интервью, опубликованном в субботу газетой The Daily Telegraph.

Как указывает издание, сделанные Трасс заявления косвенно указывают на то, что министр выступает за исключение Китайской всеобщей атомной группы (CGN) из пока не утвержденного Лондоном проекта, предусматривающего создание третьей очереди АЭС Sizewell в графстве Саффолк.

"Безусловно, мы ведем торговлю с Китаем. Он является важным торговым партнером Соединенного Королевства, но для нас важно не оказаться в стратегической зависимости", - сказала Трасс, отвечая на вопрос о перспективах участия китайской компании в строительстве АЭС на территории королевства.

Глава Форин оффиса подчеркнула, что "в тех сферах, которые касаются ключевой национальной инфраструктуры, необходимо гарантировать надежность партнеров" Лондона.

"Мы работаем над тем, чтобы на всех политических направлениях в стратегически важных областях у нас была возможность сотрудничать с партнерами, которые разделяют наши убеждения", - добавила она.

Трасс указала, что помимо атомной энергетики и создания сетей связи пятого поколения (5G) к стратегически важным направлениям относятся проекты в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и квантовых вычислений.

Судьба новых АЭС

По данным британских СМИ, под давлением США Лондон готов в ближайшее время отказаться от партнерства с Китаем в развитии ядерной энергетики, хотя это направление имеет исключительную важность для королевства. СGN вскоре может быть исключена из ожидающего одобрения Лондона проекта Sizewell С, однако пока не вполне ясно, как в правительстве планируют заменить китайские инвестиции.

Согласно переданному на рассмотрение британских властей предложению, доля китайской компании в совместном проекте EDF и CGN общей стоимостью 20 млрд фунтов (27,5 млрд долларов) должна составить 20%. CGN уже участвует в строительстве третьей очереди АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет на юго-западе Англии общей стоимостью 18 млрд фунтов (25 млрд долларов), взяв на себя 33,5% расходов. EDF и CGN рассчитывали также совместно построить вторую очередь АЭС Bradwell (графство Эссекс), использовав не европейские реакторы EPR, а китайский Hualong-1.

Власти США неоднократно предостерегали Лондон от сотрудничества с CGN, утверждая, что она может быть заинтересована в краже технологий для нужд китайской оборонной отрасли. В 2019 году правительство США существенно ограничило возможности для сотрудничества американского бизнеса с CGN, внеся ее в список компаний, деятельность которых создает потенциальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей 5G на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.

Сложные отношения

В Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, который был представлен в марте этого года, Китай назван крупнейшей угрозой экономической безопасности Великобритании. В документе подчеркивалось, что британские власти намерены углублять экономическое сотрудничество с Пекином, одновременно с этим "усиливая защиту критической инфраструктуры королевства" и уменьшая зависимость от импорта из КНР.

Отношения между Великобританией и Китаем дополнительно обостряет занятая Лондоном позиция по вопросу о соблюдении прав и свобод жителей Гонконга, а также ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, согласно утверждениям Форин оффиса, ущемляются права нацменьшинств. 22 марта Великобритания впервые ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, а Пекин ответил санкциями в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в СУАР.