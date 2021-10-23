Ричард Гир выступит свидетелем от обвинения на процессе над бывшим главой МВД Италии

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Актер Ричард Гир даст показания на судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Италии, лидером партии "Лига" Маттео Сальвини, который обвиняется в незаконном удерживании мигрантов летом 2019 года и превышении должностных полномочий. Как сообщило в субботу агентство ANSA, суд в Палермо в ходе состоявшегося первого заседания принял все запросы прокуратуры на дачу показаний от стороны обвинения.

Обвинения Сальвини касаются случая с судном испанской неправительственной организации Open Arms, на борту которого находились 147 спасенных в море мигрантов. Политик летом 2019 года в качестве министра не разрешал судну зайти в итальянские порты и высадить мигрантов. Как сообщается, Гир побывал на борту судна. Кроме того, в суд для дачи показаний будут вызваны нынешняя глава МВД Лучана Ламорджезе, Джузеппе Конте, возглавлявший правительство, когда подсудимый был министром, а также целый ряд его коллег по кабинету, включая нынешнего министра иностранных дел Луиджи Ди Майо. В тот период он был вице-премьером, как и Сальвини.

Первые три свидетельства предполагается заслушать 17 декабря, когда назначено следующее заседание, уточняет ANSA.

Сальвини, который лично присутствовал на заседании, прокомментировал, что "надеется, что суд не превратится в кинофестиваль". Ранее он отметил, что Гиру "нечему научить министра республики, который выполнял свой долг".

"Лига" сейчас вновь входит в правящую коалицию, но Сальвини более не занимает никаких постов в правительстве, оставаясь сенатором республики. Сальвини и ранее предъявлялись схожие обвинения, однако предыдущие процессы были закрыты на ранних этапах.