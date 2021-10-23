Лидер греков-киприотов направил генсеку ООН письмо с осуждением действий Турции

НИКОСИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Лидер греков-киприотов, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором осудил действия Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, в Вароше и на полуострове Карпасия, а также попросил генсека как можно скорее назначить своего спецпосланника по кипрскому урегулированию. Об этом сообщил в субботу официальный представитель кипрского правительства Мариос Пелеканос.

По его словам, в письме, которое было написано еще в четверг, Анастасиадис подверг осуждению "новые односторонние и незаконные действия Турции в ИЭЗ Республики Кипр, в закрытом районе Фамагусты и на Карпасии".

"Президент республики обратился к генеральному секретарю с просьбой принять более активное участие в немедленном назначении специального посланника, чтобы создать необходимые условия для возобновления конструктивного диалога с целью найти решение, основанное на резолюциях и решениях Совета Безопасности ООН", - добавил Пелеканос.

Кроме того, в письме Гутерришу Анастасиадис подтвердил наличие у него "решимости и политической воли сотрудничать с ООН и руководством турок-киприотов для достижения вышеуказанных целей".

Трехстороння встреча в Нью-Йорке

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к положительному результату. Во время саммита в Женеве турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем, в свою очередь, настаивает греко-кипрская сторона.

Состоявшаяся 27 сентября на полях 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке трехсторонняя встреча Анастасиадиса, лидера турок-киприотов Эрсина Татара и генерального секретаря ООН не сняла этих противоречий, однако на ней, по уверению Анастасиадиса, Гутерриш пообещал объявить на следующий день о назначении своего нового спецпосланника по кипрскому урегулированию на смену ушедшей с должности американки Джейн Холл Лют. Однако данный пост до сих пор остается вакантным.

Кипрская пресса объясняет задержку тем, что турко-кипрская сторона с учетом своего стремления достичь решения проблемы острова на основе признания двух государств настаивает на том, чтобы Гутерриш изменил функции спецпосланника, в задачу которого входила бы не подготовка переговоров по урегулированию в рамках тех параметров, которые сформулированы в резолюциях СБ ООН, а только лишь поиск точек соприкосновения между позициями греко-кипрской и турко-кипрской сторон.

Дальнейшее обострение ситуации

После трехсторонней встречи в Нью-Йорке отношения Никосии с Анкарой, а вместе с ними и межобщинные отношения на Кипре начали снова обостряться. Турция, которая не признает Республику Кипр с 1963 года и оспаривает границы ее исключительной экономической зоны, сначала выдворила с территории, которую Анкара считает своим континентальным шельфом, исследовательское судно Nautical GEO, ходящее под мальтийским флагом.

Затем Турция направила в ИЭЗ Республики Кипр для проведения исследований на газовом месторождении свое сейсмологическое судно Oruc Reis, сопровождаемое кораблями турецких ВМС.

Далее турко-кипрские власти приступили к освоению новой территории в закрытом курортном районе Фамагусты - Вароше, который, согласно положениям резолюций ООН, должен оставаться в нетронутом виде до возвращения в него греко-кипрских собственников, изгнанных оттуда в 1974 году, или их потомков. Бригады работников стали расчищать от завалов и баррикад 47-летней давности проспект Анексартисиас: с улицы были убраны колючая проволока и бочки из-под горючего, а с целью ремонта дорожного полотна на проспекте появились бульдозеры и грузовики.

Последним шагом, вызвавшим осуждение официальной Никосии, стало решение лидера турок-киприотов о передаче принадлежащей грекам-киприотам земли на мысу Апостола Андрея Вооруженным силам Турции для создания там военно-морской базы.