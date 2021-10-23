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Талибы задержали трех человек по подозрению в подрыве электростанции в Кабуле

Авария произошла 21 октября

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали в столице Афганистана трех человек, подозреваемых в подрыве электростанции в провинции Кабул, который был совершен ранее на текущей неделе. Об этом сообщило в субботу местное агентство Bakhtar.

"Сегодня были задержаны три человека, которые подозреваются в осуществлении подрыва электростанции в кабульском районе Мурад-Бек, приведшего к отключению линий электропередачи в столичном регионе. В отношении задержанных проводятся следственные действия", - приводит агентство слова Саида Хости, назначенного радикалами на должность пресс-секретаря афганского МВД.

21 октября национальная энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat проинформировала о крупной аварии в столичном регионе, произошедшей в результате подрыва электростанции в районе Мурад-Бек. Тогда без электроснабжения остались Кабул и прилегающие к нему районы одноименной провинции.

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