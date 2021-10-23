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Назначенный талибами глава МИД во временном афганском кабмине принял в Кабуле посла Ирана

Посол Бахадор Аминиан подчеркнул, что "общей проблемой для двух стран являются экономические трудности", в связи с чем "Иран готов оказать Афганистану помощь в таких сферах, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, торговля и здравоохранение"

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, провел в Кабуле встречу с послом Ирана Бахадором Аминианом. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"Господин Моттаки призвал иранскую сторону уделить внимание решению проблемы [афганских] беженцев в Иране и предпринять соответствующие шаги в интересах всех, кто пересекает [афгано-иранскую] границу. Министр также выразил готовность "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) сотрудничать с Тегераном в самых разных областях", - указывается в заявлении.

В свою очередь посол подчеркнул, что "общей проблемой для двух стран являются экономические трудности", в связи с чем "Иран готов оказать Афганистану помощь в таких сферах, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, торговля и здравоохранение".

В последние годы Иран наряду с Пакистаном является ведущим внешнеторговым партнером Афганистана, оставаясь важным коридором для выхода афганских товаров на внешние рынки, а также для поступления импорта в эту страну.

Согласно данным Национального управления статистики и информации Исламской Республики Афганистан, в 2020 году Иран, поставив на афганский рынок свои товары на сумму $1,1 млрд, оказался, таким образом, крупнейшим экспортером для потребителей этой страны.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы - пуштуны.

8 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил об обеспокоенности своей страны по поводу того, что новые афганские власти игнорируют необходимость создать инклюзивное правительство.

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