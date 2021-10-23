День тишины в Узбекистане завершается без нарушений

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. День тишины, объявленный в Узбекистане накануне предстоящих в воскресенье президентских выборов, проходит без нарушений и в спокойной обстановке.

В Ташкенте в субботу почти ничто не напоминало о предстоящем голосовании, если не считать скоплений международных наблюдателей и журналистов около отелей, где они разместились. Еще днем в пятницу на улицах можно было встретить агитационные баннеры, а по всем местным телеканалам демонстрировали ролики в поддержку того или иного кандидата.

Активнее всего агитация велась в СМИ и соцсетях. Предвыборная кампания была в целом достаточно активной - информационное пространство республики за прошедший месяц наводнили дискуссии, статьи, интервью, а также аудио- и видеоролики, в том числе с публичных дебатов. Всем пятерым кандидатам в президенты было обеспечено равное количество эфирного времени на государственных телеканалах, а также печатной площади. Объем и того, и другого можно было увеличить на платной основе, и условия оплаты также были равными для всех кандидатов.

Однако уже вечером в пятницу - с 20:00 по местному времени (18:00 мск) - все печатные и электронные агитационные материалы стали изымать, и к утру субботы их не осталось. На телеканалах, как убедился корреспондент ТАСС, в течение дня тишины также не транслировалось предвыборных роликов.

Единственные предвыборные материалы, которые закон позволяет не ликвидировать перед днем тишины, - информационные материалы ЦИК, в которых содержатся сведения о программах кандидатов и их биографические данные. Эти сведения остались на сайте ЦИК и других интернет-платформах, а на улицах города нет даже плакатов с призывами принять участие в голосовании. Обстановка в столице в субботу была спокойной, и, как подтвердил ТАСС пресс-секретарь МВД республики Шохрух Гиясов, никаких серьезных инцидентов не происходило.

Все предыдущие выборы и президента, и парламента проходили при явке не ниже 80%.