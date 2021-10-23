Мэр Донецка призвал протестующих перед штаб-квартирой ОБСЕ прекратить акцию

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал участников акции протеста у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свернуть палаточный городок и перенести деятельность в социальные сети. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей.

"Я предлагаю эту акцию, которую вы здесь проводите, перенести в соцсети, тем более что вам удалось достичь результата - миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка (наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, захваченного украинскими силовиками - прим. ТАСС) будут заниматься МИД Российской Федерации и Донецкой народной республики", - сказал градоначальник, выступая перед собравшимися.

По его словам, перенести протесты в виртуальное пространство нужно для соблюдения карантинных мер в свете распространения коронавируса.

Акция возле гостиницы Park Inn в Донецке, где проживают наблюдатели СММ ОБСЕ, началась 15 октября в знак протеста против захвата Косяка украинскими силовиками. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) напала на безоружного офицера, который обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, и захватила его в плен. В свою очередь украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ".