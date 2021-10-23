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Назначенный талибами глава афганского МИД принял представителя генсека ООН по Афганистану

Глава Миссии всемирной организации по содействию Афганистану Дебора Лайонс пообещала, что посетит США, где поднимет вопрос о разморозке заблокированных афганских госрезервов в размере $9,4 млрд

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, провел в Кабуле встречу со специальным представителем генсека ООН, главой Миссии всемирной организации по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"В ходе беседы госпожа Лайонс заверила, что число сотрудников [миссии] будет увеличено с целью оказания гуманитарной помощи [Афганистану]. Кроме того, она пообещала, что посетит США, где поднимет вопрос о восстановлении банковской системы Афганистана (имеется в виду разморозка заблокированных афганских госрезервов в размере $9,4 млрд - прим. ТАСС)", - указано в заявлении.

В нем также отмечается, что "Моттаки, выразив благодарность госпоже Лайонс за предпринимаемые ею усилия, подтвердил, что "Исламский эмират Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) полностью готов к реализации поставок гуманитарной помощи всем нуждающимся на территории страны".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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