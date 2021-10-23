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Прокуратура Швеции освободила трех связанных с террористами женщин, прибывших из Сирии

Правоохранители сообщили, что предварительное расследование продолжается, но нет оснований для задержания подозреваемых

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. /ТАСС/. Три женщины, которые были депортированы в Швецию после заключения в тюрьму курдскими формированиями в Сирии и задержаны по подозрению в совершении военных преступлений, освобождены. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе прокуратуры королевства.

Согласно ему, "прокуратура решила освободить" трех женщин, "которые были задержаны по подозрению в военных преступлениях в Сирии". Предварительное расследование продолжается, но нет оснований для задержания подозреваемых, отмечается в сообщении прокуратуры.

Женщины ранее проживали в сирийских районах, контролируемых террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они и их дети депортированы в королевство из контролируемых курдами лагерей для военнопленных на севере Сирии. По прибытии в Стокгольм в четверг вечером женщины были задержаны в аэропорту сотрудниками правоохранительных органов.

Решение о депортации связанных с ИГ женщин было принято курдами в начале лета во время встречи с делегацией Министерства иностранных дел Швеции. Неясно, сколько детей и женщин из королевства находятся в лагерях на северо-востоке Сирии. По данным МИД, там может быть около 20 матерей, а также около 30 детей и подростков. В начале сентября в королевстве были также задержаны две подданные Швеции по подозрению в совершенных в Сирии военных преступлениях, но после допроса прокуратура также их отпустила.

Власти не раскрывают, сколько расследований в отношении сторонников ИГ ведется в настоящее время. По сообщению телеканала SVT, который ссылается на Национальный оперативный департамент полиции Швеции, речь может идти о 30-40 предварительных следствиях. Около 300 человек, из которых треть - женщины, уехали с 2012 года из королевства, чтобы принять участие в войне в Сирии на стороне исламистских группировок, в основном террористической организации ИГ. Около половины из них вернулись обратно, остальные погибли в боях или попали в плен и находятся в лагерях или тюрьмах на севере Сирии.

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