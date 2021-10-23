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Республика Сербская намерена политическими способами бороться за свои права

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что "Республика Сербская разрывается насильно, высокий представитель назначен без согласия СБ ООН"

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) будет политическими способами бороться за свои права. Об этом заявил в субботу журналистам сербский член Президиума БиГ Милорад Додик после переговоров в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы боремся за права Республики Сербской, прописанные в конституции, мы не затрагиваем при этом права Боснии и Герцеговины. Республика Сербская разрывается насильно, высокий представитель назначен без согласия СБ ООН. Но мы намерены политически бороться за свои права", - заявил Додик.

Ранее власти Республики Сербской заявили о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев восстановить собственную армию.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна, по сути, управляется через Высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно основному закону, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на 4 года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым Высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.

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Босния и ГерцеговинаСербияВучич, АлександарДодик, Милорад
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