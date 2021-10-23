Республика Сербская намерена политическими способами бороться за свои права

БЕЛГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) будет политическими способами бороться за свои права. Об этом заявил в субботу журналистам сербский член Президиума БиГ Милорад Додик после переговоров в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы боремся за права Республики Сербской, прописанные в конституции, мы не затрагиваем при этом права Боснии и Герцеговины. Республика Сербская разрывается насильно, высокий представитель назначен без согласия СБ ООН. Но мы намерены политически бороться за свои права", - заявил Додик.

Ранее власти Республики Сербской заявили о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ. В результате Республика Сербская планирует через несколько месяцев восстановить собственную армию.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна, по сути, управляется через Высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно основному закону, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на 4 года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым Высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта.