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Власти Эквадора расследуют гибель семи заключенных в тюрьме

Тела погибших в ходе бунта, произошедшего в сентябре, были найдены в зоне для свиданий

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 октября. /ТАСС/. Прокуратура Эквадора расследует обстоятельства гибели семи заключенных в тюрьме, где в сентября произошел бунт, унесший жизни более 100 человек. Об этом сообщила в субботу в Twitter национальная служба по вопросам, касающихся заключенных (SNAI).

По ее данным, тела погибших были найдены в зоне для свиданий. "SNAI оказывает содействие полиции и прокуратуре Эквадора для расследования произошедшего", - говорится в сообщении.

28 сентября в этой же тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе Эквадора, произошли столкновения между представителями разных банд. По официальным данным, в ходе бунта погибли 119 заключенных. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 день.

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