СМИ: спецназ США начал учения на острове Готланд в Балтийском море

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. /ТАСС/. Бойцы американского спецназа начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море. Об этом в субботу сообщил телеканал SVT.

По его данным, самолет военных США приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю.

Как сообщил начальник оперативного отдела шведских ВС Микаэл Клаэссон, Швеция не зависит от США в вопросе защиты Готланда. "У нас очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью", - сказал он. "Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее", - приводит SVT слова командующего спецназом ВС США в Европе Дэвида Тейбора.

В 2016 году США подписали с Финляндией и Швецией двусторонние декларации о намерениях по углублению военного сотрудничества "посредством учений армии и флота". В мае 2018 года в Вашингтоне министры обороны трех стран также подписали трехстороннюю декларацию о намерениях по расширению сотрудничества.