СМИ: премьер Японии намерен посетить конференцию по климату в Глазго

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лично посетить конференцию ООН по климату, которая пройдет в начале ноября в шотландском Глазго. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

В Японии продолжается избирательная кампания на выборах в нижнюю палату парламента. В связи с этой загруженностью рабочий график главы правительства все еще находится на стадии согласования. Между тем планируемое участие Кисиды в конференции станет его первой зарубежной поездкой в должности премьера.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в Глазго 1 ноября с переговоров лидеров стран - участниц конвенции. Ожидается, что в ее работе в общей сложности примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран.