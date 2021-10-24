Мэр Фамагусты в изгнании впервые с 1974 года посетил Варошу

НИКОСИЯ, 24 октября. /ТАСС/. Греко-кипрский мэр Фамагусты Симос Иоанну, который возглавляет городскую администрацию, работающую в изгнании, впервые с 1974 года посетил курортный район родного города - Варошу. Об этом он сообщил в субботу по завершении поездки в ту зону этого района, которую турко-кипрские власти открыли для посещения туристов.

Иоанну прибыл в Варошу во главе делегации, состоявшей из 20 членов муниципального совета Фамагусты в изгнании, при том, что всего в этот совет, функционирующий в ближайшей к Вароше греко-кипрской деревне Дериния, входят 26 депутатов. Они прошли по проспекту Демократии к недавно открывшемуся пляжу, а также осмотрели здание бывшей мэрии.

Иоанну сказал, что делегация прибыла в Варошу для того, чтобы "законные власти города" могли своими глазами увидеть, что турки-киприоты "сделали и что открыли в оккупированной Фамагусте". "Вторая причина - это доказать всему миру, что этот город принадлежит нам, жителям Фамагусты, а третья - чтобы направить послание, что мы пришли с миром и готовы жить вместе, мы готовы решить кипрскую проблему и показать, что ничто не разделяет нас с турками-киприотами, и мы можем проживать вместе с ними", - сказал мэр города в изгнании.

Он также признался, что, как и другие члены греко-кипрской делегации, которые успели пожить в Фамагусте еще до раздела острова, он не смог сдержать эмоций от увиденного, в том числе, когда бросил взгляд на свою школу, которую он окончил в 1973 году.

Вароша: статус и реалии

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных из Фамагусты в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года.

Несмотря на это, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши, а 20 июля 2021 года лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, передано под управление гражданской администрации ТРСК и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов.

23 июля 2021 года Совет Безопасности ООН принял заявление с осуждением новой позиции Турции и турко-кипрских властей по Вароше и призвал к ее пересмотру. Эта же позиция Совбеза была изложена и в новой резолюции.

Несмотря на позицию мирового сообщества, турко-кипрские власти продолжают освоение новых территорий в курортном районе Фамагусты. Так, 13 октября бригады работников приступили к расчистке проспекта Анексартисиас в Вароше от завалов и баррикад 47-летней давности: с улицы были убраны колючая проволока и бочки из-под горючего, а с целью ремонта дорожного полотна на проспекте появились бульдозеры и грузовики.

Благоустройство Вароши осуществляется в том числе и для того, чтобы представители греческой общины Кипра, владеющие там собственностью, могли начать заселение в принадлежащие им дома после соответствующего обращения в созданную турко-кипрскими властями Комиссию по вопросам недвижимости. 8 октября Эрсин Татар заявил, что в эту комиссию поступили уже четыре сотни обращений от греков-киприотов.