Представители США онлайн-форума подтвердили свою приверженность участию Тайваня в ВОЗ

ТАСС, 24 октября. Представители США онлайн-форума американо-тайваньской рабочей группы, подтвердили свою приверженность участию Тайваня в мероприятиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Госдепартамента США на своей странице.

"Американские участники подтвердили приверженность США полноценному участию Тайваня в ВОЗ и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также обсудили возможности Тайваня вносить вклад в решение широкого круга вопросов", - говорится в сообщении.

В форуме принимали участие представители внешнеполитических ведомств США и Тайваня, отметили в пресс-службе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.